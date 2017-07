Tragischer Unfall auf A6 bei Nürnberg: Vier Menschen sterben

Lastwagen-Fahrer übersah offenbar ein Stauende



Bei einem fürchterlichen Verkehrsunfall auf der Autobahn 6 bei Nürnberg sind am Dienstag mindestens vier Menschen ums Leben gekommen, darunter drei kleine Kinder. Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag auf der A6 am Kreuz Nürnberg-Ost. Laut Polizei hatte sich der Verkehr auf der Autobahn in Fahrtrichtung Heilbronn an einer Baustelle gestaut. Ein Lkw-Fahrer übersah das Stauende gegen 16.15 Uhr und schob ein Auto auf einen weiteren Lastwagen. Der Pkw wurde dabei stark zusammengedrückt.Nach ersten Erkenntnissen der Polizei handelt es sich bei den vier Todesopfern um Mitglieder einer fünfköpfigen, jungen Familie aus dem Kreis Ludwigsburg in Baden-Württemberg. Unter den Todesopfern sind neben der 27 Jahre alten Mutter demnach auch die drei kleinen Kinder im Alter von fünf und zwei Jahren sowie neun Monaten. Der 33 Jahre alte Familienvater schwebt noch immer in Lebensgefahr. "Der Mann befindet sich mit lebensgefährlichen Verletzungen in einer Klinik", sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.Außerdem wurden drei Menschen bei dem Unfall am Dienstag schwer verletzt, der sich an einem Stauende in einer Baustelle ereignete. Die Familie stammt nach Angaben der Polizei aus dem Raum Ludwigsburg. Weitere Einzelheiten über den genauen Unfallhergang waren zunächst nicht zu erfahren.Nach ersten Erkenntnissen hatte sich auf der Autobahn 6 Amberg-Nürnberg wenige Hundert Meter vor dem Kreuz Nürnberg-Ost an einer Baustelle ein Stau gebildet. Der Lastwagen-Fahrer übersah offenbar das Stauende und fuhr in den Wagen der Familie. Durch den heftigen Aufprall wurde das Auto der fünfköpfigen Familie aus Baden-Württemberg in einen anderen Lastwagen geschoben.Den Einsatzkräften bot sich vor Ort ein Bild der Verwüstung. Das Auto der Familie war durch den Aufprall regelrecht zerquetscht worden. "So einen Unfall habe ich auch noch nicht gesehen", sagte Polizeisprecher Michael Petzold. Das Autowrack wurde von den Einsatzkräften mit einer roten Plane abgedeckt.Neben den drei Kindern, die auf der Rückbank gesessen haben sollen, starb auch die junge Mutter. Der 33 Jahre alte Familienvater kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. Die beiden Lkw-Fahrer erlitten schwere Verletzungen und wurden ebenfalls in Krankenhäuser gebracht. Einer der beiden Fahrer schwebt noch in Lebensgefahr.Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW und Polizei waren vor Ort. Auch insgesamt drei Hubschrauber waren im Einsatz. Wegen der Bergungsarbeiten war die Autobahn 6 zunächst in beide Richtungen komplett gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf 150.000 Euro.Beihnahe an selber Stelle auf der A6 hat sich in der Nacht zum Mittwoch erneut ein tödlicher Unfall ereignet. Ein 46 Jahre alter Lkw-Fahrer kam dabei ums Leben. Mehr Informationen zu diesem Unfall lesen Sie hier!