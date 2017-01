Tiergarten Nürnberg: Delfin Arnie ist nach Portugal umgezogen

Delfinmännchen Arnie vom Nürnberger Tiergarten ist nach Portugal in einen Wasser- und Vergnügungspark umgezogen, berichtet der Tiergarten am Mittwoch in einer Pressemitteilung.



Tiergarten Nürnberg: Warum müssen Delfine überhaupt umziehen?

Der Bestand der Großen Tümmler in wissenschaftlich geführten Delfinarien in Europa wird mit dem Europäischen Erhaltungszuchtprogramm (EEP) für diese Tierart koordiniert. Werden Delfine geschlechtsreif, kann dies im Laufe der Jahre die Sozialstruktur einer Gruppe verändern und einen Austausch einzelner Tiere zwischen den Gruppen erforderlich machen, heißt es in der Meldung weiter.



Acht Jahre hat der Delfin Arnie nun im Tiergarten in Nürnberg gelebt. Am 14. November wurde das Tier mit dem Flugzeug nach Portugal transportiert. Das 16-jährige Delfinmännchen ist am 18. Juni 2000 in Soltau zur Welt gekommen.



Arnie trifft Naomi wieder: Delfine aus Nürnberg fliegen in Hängematte nach Portugal

Das für diesen Tiertransport gecharterte Flugzeug kam aus Amsterdam. Darin befand sich bereits das in Nürnberg geborene Delfinweibchen Naomi aus dem Delfinarium Harderwijk in den Niederlanden.



Nach einer kurzen Zwischenlandung in Nürnberg flog die Maschine mit beiden Delfinen nach Faro, Portugal, weiter. Dort übernahm ein Lkw die letzten Kilometer zum Zoomarine - Mundo Aquatico in Guia, nördlich von

Albufeira an der Algarveküste. Dort kamen die Delfine am späten Nachmittag wohlbehalten an.



Die Delfine flogen in einem sogenannten Stretcher, einer Art Hängematte, liegend in einer wassergefüllten

Transportkiste.



Tierarzt und Tierpfleger begleiten die zwei Delfine

Ein Tierpfleger aus Nürnberg sowie Tierpfleger aus Portugal und Holland und ein erfahrener Tierarzt begleiteten den Transport. Während bereits vor einigen Tagen der portugiesische Pfleger nach Nürnberg kam, um Arnie kennenzulernen, wird der Nürnberger Tierpfleger noch einige Zeit in Portugal verbringen, bis sich Arnie eingelebt hat. Während Arnie dort in eine Junggesellengruppe von Großen Tümmlern integriert werden soll, ist für Naomi eine Zuchtgruppe vorgesehen.



Beide Delfine wurden durch Training seit Monaten auf ihren Transport vorbereitet, indem sie bereits kurzzeitig in die Transportkisten gehoben wurden. So war die Reise für beide Delfine entsprechend entspannt, schreibt der Tiergarten Nürnberg abschließend.

Die Tiere begannen demnach kurz nach ihrer Ankunft zu fressen und erkundeten sofort die neuen Becken.



Die Delfinlagune in Nürnberg wird derzeit repariert. Aktuell finden keine Präsentationen statt.