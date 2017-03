Streit an Nürnberger Hauptbahnhof eskaliert - Polizei verhindert Massenschlägerei

Zu einer Körperverletzung kam es am Faschingsdienstag am Nürnberger Hauptbahnhof. Dies berichtet die Polizei. Zwei Männer prügelten aufeinander ein. Als sich etwa 20 Männer mit den Schlägern solidarisierten, konnten Bundespolizisten nur mit Mühe eine Massenschlägerei verhindern.



Reisende informierten die Bundespolizei darüber, dass es am Hauptausgang zu einer Rauferei zwischen mehreren Männern gekommen sein soll. Es stellte sich heraus, dass eine verbale Auseinandersetzung zwischen einem 29-Jährigen und einem 25-Jährigen in eine handfeste Schlägerei gipfelte.



Sofort solidarisierten sich etwa 20 umstehende Personen mit den Schlägern. Zwei Männer versuchten, die aufeinander einprügelnden Kontrahenten zu trennen. Dadurch erlitt einer der Streitschlichter eine Bisswunde, der zweite bekam Schläge ab. Nur mit Mühe konnten die Beamten die aufgeheizte Stimmung beruhigen. Da bei dem 29-jährigen Schläger der Verdacht einer Knöchelfraktur bestand, wurde er in eine Klinik gebracht.



Details über Tathergang und Tatbeteiligung erhoffen sich die Ermittler von den sichergestellten Videoaufzeichnungen und den Zeugenaussagen. Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.