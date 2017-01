Markus Söder hat Geburtstag - 50 und kein bisschen leise

von KLAUS ANGERSTEIN

"A Hund is er scho", im Zusammenhang mit Markus Söder hört man das - durchaus mit Respekt im Unterton - öfter. Ebenso oft wie die kritischen Hinweise auf seine populistische Ader oder seine Wadlbeißer-Karriere als Edmund Stoibers CSU-Generalsekretär. Gemeint ist die derzeit wohl schillerndste Politfigur, die Franken zu bieten hat. Heute wird Söder, derzeit in Personalunion bayerischer Finanz-und Heimatminister, 50 Jahre alt. Die politische Karriere, die er bislang schon hingelegt hat, ist durchaus beeindruckend, wenn auch polarisierend. Nach Einserabitur und Jurastudium, das er mit einer Promotion über die Entwicklung der Kommunalgesetzgebung im rechtsrheinischen Bayern zwischen den Jahren 1802 und 1818 abschloss, betätigte er sich kurze Zeit als Fernsehredakteur, ehe er 1994 in den Landtag einzog.



Eher ein Zufall, wie er später meinte. Weil er eigenen Angaben zufolge eigentlich gar nicht in die Politik wollte. Nun, es kam anders. Schuld daran könnte sein Vater Max gewesen sein. Der Maurermeister war ein glühender Franz-Josef Strauß-Fan. Das hat offensichtlich auf den Sohn abgefärbt, der bereits als 16-jähriger Gymnasiast Mitglied der CSU wurde. Und sich natürlich auch aktiv in der Jungen Union betätigte. Von 1995 bis 2003 war er Chef der JU in Bayern. Es folgten vier Jahre als CSU-Generalsekretär, ehe er unter den Ministerpräsidenten Beckstein und Stoiber in Ministerämter berufen wurde.



Seither kristallisiert sich auch das politische Ziel des durchaus karrierebewussten Strategen in eigener Sache immer klarer heraus: Söder will Ministerpräsident in Bayern werden. Er sagt das zwar nicht so, aber er tut alles dafür. Scheut dabei auch nicht davor zurück bei Parteifreunden anzuecken. Beim politischen Gegner tut er das eh. Sein derzeitiger Chef, Ministerpräsident Horst Seehofer, beobachtet die Machenschaften Söders mit größtem Argwohn. Da prallen die Interessen zweier Alphatierchen aufeinander. Seehofers gelegentliche Maßregelungen und öffentliche Häme ignoriert Söder geflissentlich. Aber er vergisst nicht. Weiß zu gegebener Zeit zurückzuschlagen. Allerdings nicht in der Öffentlichkeit. Das kann er sich nicht leisten. Noch nicht.



Gleichwohl lässt sich fast so etwas wie Wehmut erahnen, wenn Söder von Edmund Stoiber als Mentor und politischer Vaterfigur schwärmt. Der habe ihn auch nie in aller Öffentlichkeit beschimpft, heißt es. Und offenbart dabei durchaus eine Prise Stolz. Sein ehemaliger politischer Ziehvater hätte ihn wohl auch nie nach Berlin abschieben wollen. Anders als Seehofer, ein Junktim herstellend zwischen der Funktion des Parteivorsitzenden und einem Ministeramt in Berlin.



Ein politischer Umzug in den Norden - das ist nichts für Markus Söder. Er sagt das öffentlich ganz deutlich, nämlich dass er von derlei Plänen für seine Person nichts hält. In Bayern sei er besser aufgehoben , lässt er verlauten. Hier wolle er Politik machen, im Land unterwegs sein, mit den Menschen Kontakt halten. Derlei liest und hört man im Freistaat gerne. Das weiß auch ein Markus Söder. Weshalb der amtierende Ministerpräsident seinem fränkischen Finanzminister mit zusätzlichem Dienstsitz in Nürnberg - allein das ist schon eine riesige Ausnahme - Freiheiten zugestehen muss wie keinem anderen Kabinettsmitglied. Aber wie geht es für Söder weiter? "Ab 50 beginnt im Leben eines Mannes die Zeit der Ernte", zitiert Söder gerne seinen Vater. Wohl wissend, dass er in den zehn Jahren zuvor die entsprechenden Weichenstellungen für seine politische Zukunft vorgenommen hat.



Heute, an seinem 50. Geburtstag, wird das Thema politische Zukunft erst mal zurückgestellt. Mit Ehefrau Karin und seinen drei Kindern hat er sich in dieser Woche in den sonnigen Süden verabschiedet. Feiert im engsten Familienkreis. Nächste Woche geht's dann wieder los mit der Politik und dem Kampf ums Amt des bayerischen Ministerpräsidenten.





Markus Söder und einige seiner politischen Positionen



Markus Söder hat den Ruf eines Hardliners, gilt in Wirtschaftsfragen als ausgesprochen arbeitgeberfreundlich. Was sich auch in seinen Positionen zur Arbeitsmarktpolitik zeigt. So gehörte er von Anfang an zu den erklärten Gegnern eines gesetzlichen Mindestlohns. Außerdem kann er sich mehr befristete Arbeitsverhältnisse vorstellen. Möglich dann, wenn bei Neueinstellungen der Kündigungsschutz gelockert wird. Urlaub möchte er Hartz-IV-Empfängern grundsätzlich streichen.

Zum Schutz von Religionsgemeinschaften plädiert Söder für ein klares Verbot von Blasphemie im Strafrecht. Dazu soll der Paragraf 166 des Strafgesetzbuches um konkrete Schutztatbestände erweitert werden. Ziel: Religiöse Symbole müssen endlich gesetzlich geschützt werden.



In der griechischen Staatsschuldenkrise hielt Söder im Jahr 2015 die Folgen eines Grexit für die anderen Euro-Länder verkraftbar. Ein Verlassen der Währungsunion schien ihm gleichzeitig der fairste und ehrlichste Weg. Im gleichen Atemzug wurde er nicht müde, immer wieder zu warnen. Würden die Euroländer gegenüber Griechenland Nachgiebigkeit zeigen, könnten andere Länder ein ähnliches Verhalten wie Griechenland an den Tag legen.







Kommentar:



Ein Franke und der Kampf um die Macht in Bayern



Wenn es um die Seehofer-Nachfolge geht, führt an Markus Söder angesichts des dann noch verbleibenden Personalangebots der christlich-sozialen Union eigentlich kein Weg mehr vorbei. Trotz einer Ilse Aigner, trotz eines Joachim Herrmann. Das weiß auch der derzeitige Amtsinhaber Horst Seehofer. Der sich allerdings partout nicht mit dem Gedanken anfreunden kann, für einen Franken - noch dazu einen Protestanten - nach den nächsten Landtagswahlen das Feld räumen zu müssen. Aber: Immer noch gilt in CSU-Kreisen, dass nur derjenige für das Amt des Ministerpräsidenten taugt, der für die Lufthoheit über den bayerischen Stammtischen sorgt. Für Strauß und Stoiber war das eine Selbstverständlichkeit, für Beckstein galt das gar nicht und für Seehofer nur mit Einschränkungen.



Markus Söder erinnert mit seinen mitunter derb-markigen Sprüchen an genau die alten CSU-Größen. Der Franke gehört zu den wenigen Landespolitikern, die heute noch Bierzelte zu füllen vermögen. Nach gängigen CSU-Standards durchaus ein Qualitätskriterium. Kritik bleibt trotzdem nicht aus. Sowohl aus eigenen Reihen, erst recht vom politischen Gegner. Ein populistischer Selbstdarsteller sei er, mehr nicht. Wer ihn darauf reduziert, liegt falsch. Söder hat sich geschickt zu einer bundesweit bekannten "Marke" entwickelt. Außerhalb der Landesgrenzen gelten Söder und die CSU programmatisch längst als Synonym. Das macht es der Konkurrenz um die Macht zwar nicht unmöglich, aber doch immer schwerer, den Franken zu verhindern. Und das gilt wohl auch für Horst Seehofer.