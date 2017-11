Silvester in Nürnberg: Stadt will historische Gebäude besser schützen

Historische Gebäude und die Besucher der Altstadt sollen an Silvester in Nürnberg besser geschützt sein: Die Stadt Nürnberg hat per Verordnung das Abbrennen von Knallern und Raketen am letzten Tag des Jahres eingeschränkt.



Die Verbotszone hat der Stadtrat über die Kaiserburg hinaus erweitert, wie der Leiter des Ordnungsamtes, Robert Pollack, am Donnerstag dem Evangelischen Pressedienst (epd) sagte. Ein flächendeckendes Verbot für Böller werde es aber nicht geben.



Speziell rund um die Nürnberger Lorenzkirche wird außerdem die Polizei in diesem Jahr an Silvester Präsenz zeigen. Elke Schönwald, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Mittelfranken, sagte dem epd, man wolle "Sicherheitsstörungen bereits im Ansatz zu verhindern".



Vor der Lorenzkirche spielten sich zum Jahreswechsel 2015/16 gefährliche Szenen ab. Raketen waren zum Teil auf die Kirche geschossen worden. Rauch- und Feuermelder schlugen zwei Mal an, berichtete Pfarrerin Claudia Voigt-Grabenstein von St. Lorenz. Die Feuerwehr rückte beide Male an. Ihre Kirchengemeinde stellte daher nach Silvester einen Antrag an den Stadtrat, ein generelles Feuerwerksverbot rund um die Lorenzkirche durchzusetzen.



Nach der bundesweiten Sprengstoffverordnung sei das Abbrennen von Feuerwerkskörpern in "unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie Reet- und Fachwerkhäusern" ohnehin verboten, erklärt Pollack. Hier brauche es keine Nürnberger Sonderverordnung.