Senior nach Schubs am Hauptbahnhof Nürnberg schwer verletzt

Bei einer Schubserei im Nürnberger Hauptbahnhof am frühen Sonntagmorgen stürzte ein 70-Jähriger auf den Hinterkopf und verletzte sich dabei schwer. Der Täter flüchtete zunächst, stellte sich aber wenige Stunden später. Dies berichtet die Polizei.



Reisende informierten die Bundespolizei gegen 4.30 Uhr darüber, dass im Westtunnel eine Person in einer großen Blutlache liegen soll. Als die Streife eintraf, fanden sie den am Boden liegenden, schwer verletzten Mann. Sofort leisteten die Beamten Erste Hilfe und verständigten einen Notarzt für den zeitweise bewusstlosen 70-Jährigen.



Der Erstmeldung zufolge stieß ein zunächst unbekannter Mann den Senior derart, dass der Nürnberger mit dem Kopf auf den Boden knallte. Der Täter flüchtete anschließend, stellte sich aber wenige Stunden später bei einer Polizeidienststelle. Aus welchem Grund der junge Mann den älteren Herrn niedergestoßen hatte, ist Gegenstand der Ermittlungen.



Die Beamten leiteten gegen den 18-jährigen Nürnberger ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein.