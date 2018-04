Schwere Kopfverletzungen nach Angriff mit Baseballschläger - Zeugen gesucht

Mit einem Baseballschläger, Fußtritten und Faustschlägen traktierten drei unbekannte Täter einen 18-Jährigen am Dienstagabend im Nürnberger Hauptbahnhof. Wie die Polizei berichtet, erlitt das Opfer dadurch erhebliche Kopfverletzungen. Die Täter flüchteten unerkannt.



Ein Bahnmitarbeiter informierte gegen 21 Uhr die Nürnberger Bundespolizei darüber, dass es in der Osthalle zu einer Schlägerei gekommen sei. Als die Streife eintraf, stellte sich heraus, dass ein junger Mann niedergeschlagen worden war.



Täter auf der Flucht

Sofort kümmerten sich die Beamten um den Verletzten und leiteten eine Fahndung nach den Tätern ein. Diese brachte zunächst keinen Erfolg. Mehrere Zeugen berichteten übereinstimmend, dass sie gesehen haben wie drei Männer in die Osthalle des Hauptbahnhofs gekommen seien.



Plötzlich und ohne Vorwarnung soll einer der drei Männer dem Opfer einen Baseballschläger über den Kopf geschlagen haben. Dadurch stürzte der junge Mann zu Boden. Anschließend traktierten die drei Täter ihr am Boden liegendes Opfer. Danach flüchteten die Gewalttäter in die Bahnsteigunterführung. Ein alarmierter Notarzt versorgte den Verletzten und wies ihn in eine Klinik ein.



Zeugen gesucht

Die Bundespolizei Nürnberg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat und zum Verbleib des Täters mit Baseballschläger geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 205551 0 zu melden.