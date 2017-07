Schwarzfahrerin beißt Kontrolleurin in Nürnberg in den Arm

Am Mittwochmittag biss eine 43-jährige Frau einer Angestellten der Verkehrsbetriebe Nürnberg (VAG) in den Arm. Die rabiate Tatverdächtige war zuvor ohne Fahrschein in der U-Bahn kontrolliert worden.



Schwarzfahrerin biss Kontrolleurin in den Oberarm

Gegen 12.30 Uhr führten Mitarbeiter der VAG Nürnberg Fahrkartenkontrollen in der U-Bahn der Linie 1 durch. Eine 43-jährige Frau, die während der Kontrolle keinen Fahrschein vorweisen konnte, stieg mit den VAG-Angestellten zunächst an der Haltestelle Langwasser-Süd aus. Dort versuchte sich die mutmaßliche Schwarzfahrerin jedoch ohne Angabe ihrer Personalien zu entfernen. Als eine 55-jährige VAG-Mitarbeiterin die Tatverdächtige festhielt, biss ihr die 43-Jährige in den Oberarm.



Die rabiate Tatverdächtige konnte letztlich bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die VAG-Angestellte erlitt durch den Biss eine leichte Verletzung, die in einem Krankenhaus behandelt wurde. Gegen die 43-jährige Tatverdächtige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischer Erpressung, Körperverletzung und Leistungserschleichung eingeleitet.