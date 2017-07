Polizeieinsatz in Nürnberg-Gebersdorf: 37-Jähriger bedroht Mann mit Spaten und Waffe

Am Samstagabend bedrohte ein zunächst Unbekannter einen Anwohner mit einer Schusswaffe im Nürnberger Stadtteil Gebersdorf. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei nahmen kurz darauf einen Tatverdächtigen fest. Dies berichtet die Polizei.



Gegen 20:45 Uhr wurde der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken gemeldet, dass ein bislang Unbekannter einen Mann im Trubachweg zunächst bedroht und dann einen Schuss mit einer Pistole abgegeben habe. Der Unbekannte habe sich dann in ein Anwesen geflüchtet.



Die alarmierten Streifenbesatzungen kamen sofort vor Ort. In den Einsatz war auch eine Einheit des Unterstützungskommandos (USK) eingebunden. Durch die Polizeikräfte wurde der Bereich um den Trubachweg gesperrt und entsprechende Fahndungs-, sowie Kontrollmaßnahmen durchgeführt.



Gegen 21:15 Uhr nahmen Einsatzkräfte einen Tatverdächtigen unweit des Tatortes fest. Bei dem 47-jährigen Mann wurde auch eine Schreckschusswaffe aufgefunden.



Nach bisherigem Ermittlungsstand schubste der 47-Jährige den Anwohner unvermittelt und bedrohte diesen zunächst mit einem Spaten. Danach zog er die Schreckschusswaffe, gab einen Schuss ab und flüchtete. Die Hintergründe der Tat sind derzeit unbekannt und Gegenstand der Ermittlungen.



Der 47-jährige Mann wurde festgenommen und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Bei dem Einsatz kamen keine Personen zu Schaden.