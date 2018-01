Rock im Park 2017 live: System of a Down und Regen am Sonntag

Sonntag, 10.30 Uhr: Regen am letzten Festivaltag



22. 15 Uhr: Trockeneis-Explosion auf dem Zeltplatz



21. 50 Uhr: Headliner System of a Down an der Zeppelinbühne



21.35 Uhr: Rock im Park steuert auf den Höhepunkt zu

19.15 hr: Jake Bugg an der Parkbühne



18.57 Uhr: Ruhiges Wetter am Samstagabend - volle Stages



18. 15 Uhr: Wettervorhersage - Regen am Sonntag



15.20 Uhr: Platzregen auf dem Festival





12 Uhr: Flunkyball und Gesang auf dem Campingplatz





11.15 Uhr: Unwetterwarnung für Nürnberg

Samstag, 10.47 Uhr: Rock am Ring geht am Samstag weiter



22.25 Uhr: Kraftklub auf der Parkbühne - alles rot





Fotos: Alles rot bei Kraftklub





Freitag, 22.23 Uhr: Keine Gefährdung für Nürnberger Festival





21.25 Uhr: Die Beginner auf der Parkstage







21.15 Uhr: Die Toten Hosen - Campino: "Lasst euch davon nicht unterkriegen"

Terroralarm bei Rock am Ring

18.50 Uhr: Beatsteaks an der Zeppelinstage: "Hört doch auf zu filmen"

Hitze, Hitze: Getanzt wird bei RIP trotzdem

Freitag, 2. Juni - Hitze beim Auftritt von Sum 41

Donnerstag, 1. Juni - Die ersten Festivalbesucher reisen an

Freitag, 26. Mai - Eine Woche vor Rock im Park: Festival verschärft Sicherheitsrichtlinien

Freitag, 12. Mai: Die Veranstalter gehen den Spielplan bekannt

April 2017: Das Festival am Zeppelinfeld ist ausverkauft

Januar 2017: Rock im Park bekommt Luxus-Zeltplatz

Rock im Park - der Festivalwahnsinn in Nürnberg geht am Samstag bei Sonne und Hitze weiter. Nach dem Schock wegen der Terrorwarnung und der Unterbrechung bei Rock am Ring werden die Schwesterfestivals an Tag fortgesetzt.inFranken.de berichtet weiter live mit einem Festivalteam vom größten Rockfestivals Süddeutschlands im Volkspark Dutzendteich.Hier gibt es alle Updates, News und Infos zum größten Rockfestival Süddeutschlands:Der Sonntag startet in Nürnberg weniger erfreulich, als die Tage zuvor. In der Frankenmetropole regnet es bei 16 Grad. Doch im Laufe des Tages melden die Wetterexperten Besserung. Gegen Mittag soll der Niederschlag nachlassen und gegen Abend soll sich sogar nochmal die Sonne zeigen.Wie am Samstag berichtet wurde, ereignete sich in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Unfall mit Trockeneis auf dem Zeltplatz. Drei Personen wurden dabei verletzt.Mit "System, System" begrüßten die Fans die Band am Samstagabend, einige Mädels haben sogar gekreischt, als es endlich los ging. Kreischig und energiegeladen gaben System of a Down ihre Songs zum Besten. Mitr dem Samstagabend-Headliner geht das Festival am Dutzendteich in seinen Endspurt: Doch ein Tag RIP-Wahnsinn.Samstagabend ist natürlich ein Höhepunkt eines jeden Festivals. Auf der Zeppelinstage spielt Headliner System of a Down und auf der Parkbühne stehen die Publikumslieblinge Annenmaykantereit. Dort singen alle mit, als die Band "Pocahontas" anstimmt.An der Parkstage spielt am Samstagabend Jake Bugg. An der Zeppelinstage ist es Zeit für Prophets of Rage. Die Schlammschlacht ist bisher ausgeblieben. Bei den warmen Nürnberger Temperaturen kann sich derzeit kein Matsch bilden.Am Samstagabend hat sich das Wetter in Nürnberg wieder beruhigt. Es ist warm und die Sonne scheint. Volles Haus vor den Bühnen.Laut Wetterexperten müssen sich die Parkrocker auf mehr Regen einstellen. Das Festivalfinale mit Rammstein, Simple Plan, Bastille und Marteria findet mit Niederschlägen statt.Am Nachmittag dann der befürchtete Starkregen. Etwa eine halbe Stunde gehen dicke Tropfen Platzregen auf das Festival in Nürnberg nieder. Aber so schnell wie der Niederschlag kam, ist er auch wieder vorbei.Nachdem alle Parkrocker aus ihren Zelten gekrappelt sind, füllt sich das Gelände. Auf den Zeltplätzen wird Flunkyball und Bierping gespielt, gesungen und Müll produziert. Doch es ist auch Zeit für Kreativität: Die Künstler unter den Rockern hängen Schaukeln in die Bäume aus Campingstühlen, Pools werden improvisiert und natürlich kommt Gaffaband zum Einsatz. Am Samstagmittag haben die Festivalbesucher mit sehr schwülem, heißem Wetter zu kämpfen. Der Deutsche Wetterdienst warnt in Teilen Frankens vor Gewittern . Zwischen Samstag, 15 Uhr und Sonntag, 8 Uhr sei auch Nürnberg betroffen. Die Meteorologen können auch Starkregen, Hagel und Sturmböen nicht ausschließen. Wo genau und wie heftig die Unwetter ausfallen, darüber lässt sich leider keine exakte Aussage treffen.Das Musikfestival "Rock am Ring" wird nach der Unterbrechung wegen eines Terroralalarms fortgesetzt. Die Polizei Koblenz teilte am Samstag auf Twitter mit: "Wir freuen uns mit euch. Es geht weiter!"Nach dem ersten Schrecken wegen des Abbruchs von RAR, war Kraftklub an der Parkstage dran. Das Motto der Band war wohl rot: Roter Vorhang, rote Klamotten, rotes Licht und rot gekleidete Tänzerinnen. Die Stage war komplett gefüllt. Der Andrang war so groß, dass die Eingänge dicht gemacht wurden.Laut Polizei liegen keine Hinweise auf eine Gefährdung für Rock im Park vor. Auch gibt es diesbezüglich keine veränderten Sicherheitsbestimmungen.Kaum war die Quietschestimme von Jan Delay zu hören, ging das Publikum vor der Parkbühne ab. Die Beginner fingen mit ihrem neuen Hit Ahma an, so dass die Hände der Fans sofort oben waren. Zwischenzeitlich gab es Besuch von Plüschtieren auf der Bühne. Während die Menschen vor der Zeppelinstage den Abbruch von Rock am Ring erfahren hatten, bekamen die Fans der Beginner davon nichts mit.Nach der Nachricht, dass Rock am Ring unterbrochen wird, war die Stimmung zunächst geknickt. Doch mit dem Auftritt der Toten Hosen wurde die Laune der Fans vor der Zeppelinbühne wieder besser. Campino forderte die Parkrocker auf, sich davon nicht unterkriegen zu lassen. Davon motiviert skandierten Hunderte: "Rock im Park, Rock im Park!"Das Schwesterfestival Rock am Ring am Nürburgring in der Eifel ist Freitagabend wegen Terroralarm abgebrochen wurden. Das wurde vor dem Auftritt der Toten Hosen in Nürnberg durchgesagt. Laut Veranstalter von RAR habe die Polizei die Anweisung gegeben, das Festival zu unterbrechen. Die Besucher werden zu den Zeltplätzen geleitet - auch damit die Polizei im Veranstaltungsbereich ermitteln kann. Wie ernst die Warnung ist, ist indes noch unklar.Gegen 19 Uhr waren die Beatsteaks an der Zeppelinbühne dran. Ein Vorteil: Denn die erbarmungslose Sonne ging langsam unter, es wurde kühler am Dutzendteich und die Festivalmenge wieder munterer. Frontmann Arnim Teutoburg-Weiß wurde zu viel gefilmt im Publikum. Vielleicht holte er deshalb immer wieder Leute auf die Bühne.30 Grad im Schatten, aber die Parkrocker tanzen trotzdem. Ob Pogo, Circle Pit oder einfach durch die Gegend springen: Einen Festivalbesucher in Nürnberg hält so ein bisschen Sonne nicht vom Bewegen ab.In sengender Hitze am Freitagnachmittag absolvierte die Punkrockband Sum 41 aus Kananda ihren Gig auf der Zeppelinstage.Laut Veranstalter werden jeden der drei Festivaltage 85.000 Menschen im Süden Nürnbergs erwartet. Bei der Anreise gab es bereits größere Staus und Behinderungen. Mehr zur Anreise mit Bahn oder Auto Wegen des Terroranschlags beim Konzert von Ariana Grande in Manchester mit 22 Toten haben auch die Schwesterfestivals Rock im Park und Rock am Ring die Sicherheitsvorkehrungen verschärft . So dürfen die Besucher zum Event-Bereich keine Rucksäcke und Taschen mitnehmen. Eigene Getränke - auch in Tetrapaks - sind diesmal nicht erlaubt. Zudem werden die Kontrollen am Einlass ausgeweitet.Welche Bands 2017 wann und wo auftreten, haben die Veranstalter inzwischen bekannt gegeben: So spielen beispielsweise die Toten Hosen am Freitagabend an der Zeppelin Stage. Die Beginner treten zeitgleich auf der Park Stage auf. Samstagabend gehört die Zeppelin Stage System of A Down. Auf der Park Stage treten Annenmaykantereit auf und danach Macklemore. Am Sonntag wartet dann noch der Kracher auf die Parkrocker: Rammstein.Bereits seit Anfang April ist das Festival ausverkauft. Karten werden in der inFranken.de-RIP-Veranstaltung angeboten.Anfang des Jahres gaben die Veranstalter bekannt, dass in diesem Jahr die Möglichkeit gibt, ein Camping-Komplettpaket zu buchen, also luxuriöses Zelten. Das genannte Coleman Backstage Camping hat eine erstklassige Lage. Zudem gibt es Parkplätze, eine Rezeption / Servicepersonal, Free WIFI, Stromanschlüsse, exklusive Sanitäranlagen und befestigte Wege.Von Freitag 2. bis Sonntag, 4. Juni 2017 ist in Nürnberg wieder Ausnahmezustande, wenn rund 85.000 Rockfans jeden Tag zu den drei großen Bühnen pilgern und den Zeltplatz am Dutzendteich bevölkern. Headliner von Rock im Park sind in diesem Jahr die Bands Rammstein die Toten Hosen und die Beginner Bereits im vergangenen Jahr gaben die Veranstalter bekannt, dass das Festival in diesem Jahr - trotz Pfingsten - nur drei Tage stattfindet, nicht vier Tage wie im Jahr 2014.