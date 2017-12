Rock im Park - LineUp 2017: Wann spielen welche Bands?

Der Freitag bei RIP



Es ist angerichtet: Das LineUp für Rock im Park 2017 steht fest. Vom 2. bis 4. Juni 2017 ist am Nürnberger Dutzendteich wieder die Hölle los, wenn 80.000 Parkrocker bei Rammstein, System of A Down, Beginner, Die Toten Hosen, Materia und vielen vielen anderen richtig Gas geben.Wie jedes Jahr bieten die Schwesterfestivals Rock am Ring und Rock im Park große Namen und aufstrebende Musikneulinge.Auf drei Bühnen werden Rocklegenden, Altrocker, Newcomer und Geheimtipps vereint. Das komplette Programm, also wann, welche Band, wo spielt, findet ihr hier:13.10 Uhr - Lower Than Atlantis14.15 Uhr - Donots15.30 Uhr - Sum 4117.10 Uhr - Wirtz18.50 Uhr - Beatsteaks21.00 Uhr - Die Toten Hosen12.05 Uhr - RIN13.05 Uhr - Haiyti14.10 Uhr - Machine Gun Kelly15.30 Uhr - Crystal Fighters16.50 Uhr - Dat Adam18.10 Uhr - 187 Strassenbande19.45 Uhr - Bonez MC & RAF Camora21.25 Uhr - Beginner23.25 Uhr Kraftklub14.15 Uhr - Greywind15.05 Uhr - Shvpes15.55 Uhr - As Lions16.55 Uhr - Raveneye17.55 Uhr - The Raven Age19.00 Uhr - The Motionless In White20.15 Uhr - Suicide Silence21.30 Uhr - Beartooth23.00 Uhr - Sleeping With Sirens00.30 Uhr - Pierce The Veil21.00 Uhr - Kollektiv Ost22.15 Uhr - Marcus Meinhardt23.30 Uhr - Jan Blomqvist00.45 Uhr - Dirty Doering02.00 Uhr - Pilocka Krach13.50 Uhr - Code Orange14.55 Uhr - Gojira16.10 Uhr - Airbourne17.40 Uhr - Alter Bridge19.20 Uhr - Prophets Of Rage21.25 Uhr - System Of A Down12.35 Uhr - Kaiser Franz Josef13.30 Uhr - Frank Carter & The Rattlesnakes14.40 Uhr - Slaves15.50 Uhr - Henning Wehland17.05 Uhr - Feine Sahne Fischfilet18.30 Uhr - Jake Bugg20.00 Uhr - Genetikk21.35 Uhr - Annenmaykantereit23.25 Uhr - Macklemore & Ryan Lewis15.25 Uhr - Willow Child16.15 Uhr - Lemo17.05 Uhr - Okta Logue18.00 Uhr - Chefboss19.00 Uhr - Alex Vargas20.05 Uhr - Schnipo Schranke21.10 Uhr - Perturbator22.20 Uhr - Egotronic23.40 Uhr - Bonaparte10.05 Uhr - Nimo21.00 Uhr - Sascha Braemer22.15 Uhr - Gunjah23.30 Uhr - Claptone00.45 Uhr - Rodriguez Jr.1.45 Uhr - Magit Cacoon13.50 Uhr - Sondaschule14.55 Uhr - Skindred16.10 Uhr - In Flames17.40 Uhr - Five Finger Death Punch19.25 Uhr - Broilers21.30 Uhr - Rammstein12.30 Uhr - Razz13.30 Uhr - Don Broco14.35 Uhr - Welshly Arms15.45 Uhr - 2Cellos16.55 Uhr - Simple Plan18.20 Uhr - Rag 'n' Bone Man19.55 Uhr Liam Gallagher21.30 Uhr - Bastille23.25 Uhr - Marteria15.20 Uhr - Dead!16.10 Uhr - Me And That Man17.10 Uhr - Red Sun Rising18.15 Uhr - Mallory Knox19.20 Uhr - Basement20.35 Uhr - Schmutzki21.50 Uhr - The Living End23.20 Uhr - Clutch00.50 Uhr - Rival Sons