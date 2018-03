Rock im Park 2017: Diese Dinge darfst du mit aufs Festival nehmen

Was darf ich bei Rock im Park mit aufs Gelände nehmen?



> Handys

> Portemonnaies

> Schlüsselbund

> Sonnencreme

> Feuerzeug

> faltbare Wasserflaschen aus Kunststoff

> Medikamente (Asthmaspray, Tabletten, etc.)

> Powerbank

> Kontaktlinsenflüssigkeit

> Desinfektionsflüssigkeit

> Zigaretten / E-Zigaretten

> Insulinspritze (KEINE normalen Spritzen, nur zur s.c. Applikation = sehr kurze Nadel): erlaubt ist maximal 1 Spritze

> Insulinfläschchen

Das Nürnberger Festival Rock im Park verhängt nach dem Anschlag von Manchester nochmals strengere Sicherheitsregeln . Bereits im vergangenen Jahr hatte man die Vorkehrungen wegen Terrorgefahr verschärft.Nun gehen die Veranstalter noch einen Schritt weiter: So dürfen die etwa 80.000 Besucher zu den Stages keine eigenen Getränke mehr mitnehmen - nicht einmal mehr Tetrapaks. Auch Taschen und Rucksäcke sind nicht mehr zugelassen.Die Rockfans sind dazu aufgerufen, alles, was sie bei den Konzerten nicht unbedingt benötigen, zuhause, auf dem Zeltplatz oder im Auto zu lassen.Viele Parkrocker fragen sich nun im Vorfeld des Festivals am Dutzendteich in Nürnberg, was sie überhaupt noch auf der Event Area dabei haben dürfen.Deshalb haben die Veranstalter am Dienstag eine Liste mit Gegenstände veröffentlicht, die die Besucher mit zu Zeppelin Stage, Park Stage und Co. nehmen können.So ist prinzipiell Kleidung erlaubt, Bauch- und Gürteltaschen und persönliche Ausrüstungsgegenstände wieZudem wird es 2017 sogenanntegeben. Wer sich an dieser Schlange anstellt, kommt schneller zu den Bühnen, da die Einlasskontrollen rascher abgewickelt werden können.Allerdings sind die Fast Lanes für die Besucher reserviert, die maximal Handy, Schlüsselbund, Jacke und Portemonnaie mit sich führen und sonst nichts.Doch Kontrollen und eingeschränkte Mitnahmemöglichkeiten für die Parkrocker sind nicht alle Maßnahmen, die die Veranstalter von Argo Konzerte ergreifen. So gibt es zudem Betonsperren, die die Zufahrt aufs Gelände versperren. Außerdem sollen dieses Jahr 1300 Sicherheitskräfte für einen reibungslosen Ablauf des Musikevents sorgen.Das Festival in Nürnberg, das sich die Acts mit dem Schwesterfestival Rock am Ring teilt, ist seit April ausverkauft und erwartet dieses Jahr etwa 80.000 Besucher. Headliner sind Rammstein , System of a Down, Beginner und die Toten Hosen.