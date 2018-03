Marteria bei Rock im Park 2017: Das steckt hinter dem Rapper

Allein um Rock geht es bei Rock im Park auf dem Zeppelinfeld schon lange nicht mehr. Seit mehreren Jahren sind bei dem Festival am Dutzendteich auch Bands und Künstler anderer Genres vertreten. Rock im Park 2017 beginnt am 2. Juni - und dann liefert zum wiederholten Male auch der deutsche Rapper Marteria eine Performance ab. Doch wer ist der Künstler eigentlich?Schon mit 16 Jahren startete Materia seine Musikkarriere. Bei einer Reise nach New York wurde er von einem Modelscout entdeckt und arbeitete danach unter anderem für Diesel und Hugo Boss. Doch bald stieg er wieder auf dem Modelgeschäft aus und ging zurück nach Rostock, um fortan eine Rap-Karriere zu verfolgen.Mittlerweile gehört er zu den erfolgreichsten Künstlern der deutschsprachigen Rapszene und ist ein alter Hase im Musikgeschäft. Mehrmals trat er schon für sein Bundesland beim Bundesvision Song Contest an. Zu seinen bekanntesten Hits zählen "Lila Wolken" mit Yasha und Miss Platnum, "Verstrahlt" mit Yasha sowie "Kids (2 Finger an den Kopf). Auch mit den Toten Hosen - den Headlinern von Rock im Park - hat er schon zusammengearbeitet.Doch 2017 ist nicht das Debüt des Rappers bei Rock im Park. Bereits 2014 stand er auf der Bühne des 3-Tage-Festivals. Und auch im Jahr 2015 war der Rapper unter den peformenden Künstlern - allerdings nicht als Marteria, sondern als sein Pseudonym Marsimoto. Der Name entstand als Hommage an das Alter Ego Quasimoto des US-Rappers Madlib. Genau wie er, hat auch Marsimoto eine gepitchte Stimme. Mit einer grünen Maske sowie grünen Klamotten performt Marsimoto vor allem Songs über das Gras rauchen.