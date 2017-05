Polizeieinsatz wegen Ruhestörung in Nürnberg eskaliert - 21-Jähriger wirft mit Mülltonne

In der Nacht zum Sonntag mussten Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd wegen einer Ruhestörung im Stadtteil Moorenbrunn anrücken. Als die Beamten die Verursacher zur Ruhe mahnten, eskalierte die Situation. Dies berichtet die Polizei.



Gegen 00:15 Uhr verständigte ein Anwohner die Polizei, da mehrere Personen in einem Wohnanwesen in der Salzachstraße die Nachtruhe durch Geschrei und überlaute Musik störten. Als eine Streifenbesatzung die für den Lärm verantwortlichen Personen zur Ruhe mahnte, trat ein 21-jähriger Mann besonders uneinsichtig und aggressiv auf.



Er beleidigte die Beamten und drohte ihnen sogar Schläge an. Die Polizisten entschlossen sich daraufhin, den aggressiven Ruhestörer in Gewahrsam zu nehmen. Dies versuchten jedoch mehrere der anwesenden Personen zu verhindern, indem sie die beiden Polizeibeamten zurückdrängten und gleichzeitig versuchten, den 21-Jährigen zurück ins Haus zu holen. Als der Tatverdächtige während des Gerangels an der Haustür sogar versuchte, mit einer Mülltonne zu werfen, überwältigten ihn die Beamten und legten ihm Handschellen an.



Ein 26-jähriger Polizist sowie ein 40-jähriger Mann aus der Gruppe der Ruhestörer erlitten bei dem Einsatz leichte Verletzungen. Der Streifenbeamte blieb weiterhin dienstfähig. Im Rahmen der nachfolgenden Ermittlungsmaßnahmen kam es zudem zur Beleidigung einer 25-jährigen Beamtin durch einen 23-Jährigen. Insgesamt leitete die Polizei gegen sechs Personen ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren ein. Die Tatvorwürfe reichen dabei von Beleidigung bis hin zu Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.