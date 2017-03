Polizei nimmt Terrorverdächtigen im Raum Nürnberg fest

Die Polizei hat im Großraum Nürnberg-Fürth einen 33 Jahre alten mutmaßlichen islamistischen Terror-Helfer festgenommen. Der Mann soll die Terrormiliz "Junud al-Sham" (Soldaten Syriens) unterstützt haben, wie die Generalstaatsanwaltschaft München am Donnerstag mitteilte.



Der 33-Jährige aus Bosnien-Herzegowina soll der Terrormiliz mehrere Fahrzeuge geliefert haben. Zudem soll er in Syrien gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen haben. Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks soll es sich bei dem Mann um einen bekannten Salafisten-Prediger handeln.



Der 33-Jährige wurde bereits am Dienstag festgenommen und am Mittwoch einem Ermittlungsrichter des Oberlandesgerichts München vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.



Bereits Anfang Februar hatten Ermittler in Burgthann bei Nürnberg einen 31-Jährigen gefasst, der nach Angaben der Düsseldorfer Generalstaatsanwaltschaft in Syrien eine Waffenausbildung erhalten und Wachdienste für die gleiche Terrormiliz geleistet haben soll.