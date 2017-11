Pannenhelfer holt Schildkröte "Punto" aus ihrem Versteck in Nürnberg

Ungewöhnlicher Einsatz für Pannenhelfer: Der ADAC musste in Nürnberg eine kleine Schildkröte aus der Karosserie eines Autos holen. Wie der Tierschutzverein am Montag mitteilte, hatte sich das Reptil dort auf der Fahrt ins Tierheim verkrochen. Mehr als zwei Stunden lang versuchten die Pfleger demnach vergeblich, an das Tier heranzukommen. "Nachdem wir den ADAC überzeugt hatten, dass es sich nicht um eine Aktion der versteckten Kamera handelt, haben wir innerhalb kurzer Zeit Hilfe bekommen", teilte der Verein mit. Der Auto-Experte entfernte die Innenverkleidung des Kleinwagens und so wurde die Schildkröte entdeckt. Eine Frau hatte das Tier gefunden und in einem Korb ohne Deckel im Auto untergebracht. Aus dem Kofferraum war die Schildkröte mit dem Namen "Punto" dann in die Karosserie gekrochen.