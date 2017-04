Nürnberger Land: Mountainbiker stürzt schwer und wird durch GPS-Ortung gefunden

Am Montagnachmittag stürzte ein Mountainbike-Fahrer im Gemeindebereich Pommelsbrunn (Lkrs. Nürnberger Land) und zog sich schwere Verletzungen zu. Durch die neue eingeführte auf SMS basierte GPS-Ortungs-Software der Einsatzzentrale Mittelfranken konnte der Mann schnell gerettet werden. Dies berichtet die Polizei.



Zwei Mountainbike-Fahrer aus dem nördlichen Landkreis (40 und 46 Jahre alt) waren am späten Montagnachmittag auf dem Wanderweg 'Korbmachersteig' zwischen Vorra und dem Pommelsbrunner Ortsteil Eschenbach unterwegs.



Der 46-Jährige stürzte mit seinem Mountainbike gegen 17:50 Uhr an einer Bodenwelle und überschlug sich mehrfach. Hierdurch zog er sich schwere Verletzungen zu. Sein Begleiter leistete erste Hilfe und verständigte über Notruf die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken. Hierbei konnte der 40-Jährige jedoch die Unfallörtlichkeit nicht genau benennen.



Durch die Einsatzzentrale der Polizei in Nürnberg wurde daher eine SMS-Ortung veranlasst, die den Standort westlich von Fischbrunn ergab. Im Folgenden wurden Notarzt, Sanitäter und Einsatzkräfte der Bergwacht alarmiert. Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Nach ersten Erkenntnissen erlitt er nicht lebensgefährliche Verletzungen an der Wirbelsäule.