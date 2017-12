"Nürnberg hat einen Flughafen?" Das Netz spottet über Sophia Thomalla

Sophia Thomalla mit schwarzer Mütze und Kopfhörern im Flugzeug. Dazu schreibt die Tochter von Schauspielerin Simone Thomalla auf ihrem Instagram-Profil : "Im Flieger Richtung Nürnberg! Da gibt´s n Flughafen? #verschärft"Die Reaktion darauf kamen prompt auf Instagram und die sind eher bissig als verschärft. So schreibt ein Nutzer: "Hat Berlin einen fertigen Flughafen?". Eine andere kommentiert das Foto: "liebes sopherl,frag mich grad warum dich alle abonniert haben wenn du ja so hohl u blond bist???? Sehr verwunderlich! Du bist die schärfste und es ist der Neid ..."Thomalla versucht daraufhin die Wogen zu glätten. Sie antwortet: "Liebe Nürnberger. Wir Berliner mit dem BER haben die dickste Klappe, ist doch typisch oder? Nicht beleidigt sein!"Das Team am Flughafen Nürnberg selbst war nicht beleidigt. Dort wurde der Post mit Humor genommen. Auf Instagram antwortet der Airport: "Falls euch auch interessiert, wo mal wieder ein Sack Reis umgefallen ist: wir haben auch Chinesische Zeitungen am #Airport #Nürnberg #NUE @sophiathomalla #Sack #Reis #verschärft"