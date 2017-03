Nürnberg: Zimmerbrand in St. Johannis endet glimpflich

Am Mittwochnachmittag brach in einer Wohnung im Nürnberger Stadtteil St. Johannis ein Feuer aus. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde glücklicherweise niemand verletzt. Dies berichtet die Polizei.



Gegen 16:30 Uhr teilten Anrufer der Polizei und Feuerwehr mit, dass es aus einem Fenster in der Helmstraße raucht. Sofort fuhren die Einsatzkräfte nach St. Johannis. Die Berufsfeuerwehr Nürnberg drang in das Mehrfamilienhaus ein und hatte die Flammen sehr schnell gelöscht. Die Bewohner hatten das Anwesen bereits zuvor verlassen.



Die Brandfahnder der Kripo Nürnberg übernehmen die Ermittlungen zur Erforschung der Brandursache. Der entstandene Sachschaden ist derzeit nicht bekannt. Während des Einsatzes kam es in der Helmstraße zu marginalen Verkehrsbehinderungen.