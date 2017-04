Nürnberg: Unbekanntes Pärchen schlägt auf Mann ein - Kinder stehen daneben

Ein bislang unbekanntes Pärchen hat am Freitagabend einen 41-Jährigen im Hauptbahnhof Nürnberg brutal zusammengeschlagen. Die beiden Kinder des Paares standen entsetzt daneben. Dies berichtet die Polizei.



Mitarbeiter eines Schnellrestaurants informierten gegen 21 Uhr die Bundespolizei, dass es vor dem Lokal zu einer Gewalttat gekommen sei. Sofort erreichten mehrere Streifen den Tatort. Dort trafen sie auf einen erheblich verletzten Mann.



Wegen stark blutender Kopfverletzungen wies ihn ein alarmierter Notarzt in eine Klinik ein. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Pärchen zunächst zwei ausländische Mitbürger belästigt haben. Als der 41-jährige Geschädigte versuchte die Situation zu beruhigen, soll ihn zunächst der Mann niedergeschlagen haben. Anschließend trat die unbekannte Frau mehrfach auf das am Boden liegende Opfer ein.



Die beiden Mädchen im Alter von etwa sieben Jahren standen entsetzt daneben. Mit hoher Wahrscheinlichkeit flüchtete die Familie nach der Gewalttat mit der S-Bahn in Richtung Röthenbach. Umfangreiche Aufschlüsse über den genauen Tathergang und den Fluchtweg erhoffen sich die Ermittler von den sichergestellten Videoaufzeichnungen des Hauptbahnhofs und der S-Bahn.



Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.