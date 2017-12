Nürnberg: Tritte gegen Kopf des Opfers - Polizei sucht diesen Mann

Am 15. März kam es in der Nürnberger Königstorpassage unter dem Hauptbahnhof zu einer Körperverletzung, bei dem ein damals 36-jähriger Mann verletzt wurde. Die Polizei fahndet nun mit einem Bild nach dem mutmaßlichen Täter und bittet um Zeugenhinweise.



Der Unbekannte soll nach aktuellem Ermittlungsstand den 36-Jährigen aus einer Gruppe heraus mit Tritten gegen den Kopf verletzt haben. Eine Überwachungskamera hat das beigefügte Bild aufgezeichnet. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor. Der Beschuldigte ist aber deutlich als dunkelhäutiger Mann erkennbar.



Personen oder Zeugen, die Angaben zu dem Mann machen können beziehungsweise seinen Aufenthaltsort wissen, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte unter der Telefonnummer 0911 2112-6114 in Verbindung zu setzen.