Nürnberg: Schwerer Unfall im Kreuzungsbereich - eine Schwerverletzte

Freitagmorgen ereignete sich ein Verkehrsunfall im Stadtteil Hafen in Nürnberg. Zwei Personen wurde dabei verletzt, eine davon schwer. Dies berichtet die Polizei.



Kurz vor 05:00 Uhr befuhr eine Seniorin mit ihrem Auto die Hafenstraße in Richtung Eibach. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen stieß sie im Kreuzungsbereich an der Abfahrt zur Südwesttangente mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 25-jährigen Fahrzeugführerin zusammen.



Die ältere Dame erlitt bei dem Verkehrsunfall schwere Verletzungen. Sie wurde von der Nürnberger Feuerwehr aus ihrem Pkw befreit und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des Renault wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam ebenfalls in ärztliche Behandlung.



Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme mussten Verkehrssperren eingerichtet werden. Es kam zu Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr.



Die Nürnberger Verkehrspolizei führt die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.



Zeugenhinweise nimmt die Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 0911 - 6583 1530 entgegen.