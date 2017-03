Nürnberg: Nach Einbruch in Wohnhaus Feuer gelegt

Am Freitagabend brach in einem Haus im Thoner Weg in Nürnberg ein Feuer aus und richtete hohen Sachschaden an. Nun stellte sich heraus, dass in das Haus eingebrochen wurde.



Laut Polizei erreichten die Nürnberger Einsatzzentrale gegen 21.30 Uhr mehrere Notrufe, dass in einem Haus im Thoner Weg ein Feuer ausgebrochen sei. Die Berufsfeuerwehr Nürnberg konnte nicht verhindern, dass enormer Sachschaden entstand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.



Bei der Tatortarbeit stellte die Polizei fest, dass vor Ausbruch des Brandes in die Doppelhaushälfte eingebrochen worden war. Auch in die angebaute zweite Hälfte des Doppelhauses war eingebrochen worden, ebenso in ein nahe gelegenes Anwesen der Kölner Straße. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.



Nach aktueller Spurenlage gehen die Ermittler des Nürnberger Fachkommissariates davon aus, dass alle drei Tatorte möglicherweise von den gleichen unbekannten Tätern heimgesucht worden waren. Möglicherweise steht der Einbruch im Thoner Weg mit der Brandlegung in der ersten Doppelhaushälfte in Zusammenhang.



Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die am Freitagabend im Bereich des Thoner Weges / der Kölner Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit den geschilderten Einbrüchen und/oder dem Brand stehen könnten. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 09 11 2112-3333 in Verbindung zu setzen.