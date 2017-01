Nürnberg: Frau sticht im Streit ihren Partner nieder

In der Nacht zum Sonntag geriet ein Streit in einer Wohnung im Nürnberger Stadtteil Steinbühl außer Kontrolle: Eine 40-Jährige hat im Streit einen Mann niedergestochen. Der 44-Jährige hat die Messerattacke mit schweren Verletzungen überlebt, wie die Polizei mitteilte.



Gegen 4 Uhr kam es in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses zwischen dem Paar zunächst zu einem verbalen Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung habe die 40-jährige Frau den 44-Jährigen mit einem Messer verletzt. Die Beamten vermuteten eine Beziehungstat. Das Streitopfer musste mit schweren, jedoch nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.



Die 40-Jährige wurde noch am Tatort von der Polizei festgenommen. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei ermittelt nun gegen die Frau wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.