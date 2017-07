Nürnberg: Frau in der Altstadt sexuell belästigt - Polizei sucht Zeugen

Ein bislang Unbekannter belästigte am späten Mittwochabend (05.07.2017) eine Frau in der Nürnberger Altstadt sexuell. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.



Die Frau hatte ihren Pkw am Inneren Laufer Platz geparkt. Als sie gegen 22:45 Uhr gerade im Begriff war, ihr Fahrrad auf den Dachständer des Autos zu heben, näherte sich von hinten ein Mann und berührte sie unsittlich. Sie schrie ihn an und er lief in Richtung Landauer Gasse davon, so die Informationen der Polizei.



Täterbeschreibung: Anfang bis Mitte 40, ca. 190 cm groß, kräftige, durchtrainierte Figur, kahl geschorener Kopf, helle Augen und helle Augenbrauen, nordischer Typ. Bekleidet mit weißem, langen Hemd und heller Hose.



Tags darauf erstattete das Opfer Anzeige bei der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte. Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 entgegen.