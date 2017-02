Nürnberg: Exhibitionist belästigt Frau

Im Nürnberger Stadtteil Langwasser trat am Freitagabend ein Exhibitionist auf. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Der bislang Unbekannte zeigte sich in der Karl-Schönleben-Straße einer Frau in schamverletzender Weise.



Kurz vor 23.15 Uhr sprach der Täter die Frau auf offener Straße an und zeigte ihr sein Geschlechtsteil. Anschließend entfernte sich der Mann in Richtung Langwasser-Nord. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.



Der Täter soll etwa 30 Jahre alt und ca. 180 cm groß sein. Er war mit einer grauen Jogginghose und einer gleichfarbigen Jacke bekleidet. Zudem hatte er eine schwarze Mütze auf.



Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.