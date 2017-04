Nürnberg: Ex-Freund zusammengeschlagen und mit Messer schwer verletzt

Die Nürnberger Mordkommission bearbeitet seit Sonntag einen Vorfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Zwei Tatverdächtige wurden festgenommen.



Die Erkenntnisse, die den Ermittlern derzeit vorliegen, ergaben, dass die beiden Tatverdächtigen - eine 42 Jahre alte Frau und ein 41 Jahre alter Mann - gegen 23.30 Uhr ein Anwesen in der Paradiesstraße in Nürnberg betraten. An der Wohnung eines Ex-Freundes traten beide die Tür ein und schlugen im weiteren Verlauf auf den anwesenden 60-jährigen Geschädigten ein. Unter anderem sollen Tritte gegen den Kopf erfolgt sein. Etwas später soll die 42-Jährige ein Messer genommen und ihrem Ex-Freund zahlreiche Schnittverletzungen zugefügt haben. Letztlich soll sie ihm die Geldbörse und das Mobiltelefon gestohlen haben und kurz darauf mit ihrem Komplizen geflüchtet sein.



Vor dem Haus wartete jedoch bereits die alarmierte Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd und nahm das Duo fest. Das zur Tat verwendete Messer sowie die Geldbörse und das Handy wurden sichergestellt.



Der Geschädigte erlitt stark blutende Wunden, die eine Notoperation in einem Krankenhaus erforderlich machten. Inzwischen besteht aber nach Auskunft von Ärzten keine Lebensgefahr mehr.



Gegen beide Beschuldigte stellte die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth Antrag auf Erlass eines Haftbefehls. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind zurzeit unklar. Die Ermittlungen dauern noch an.