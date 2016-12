Nürnberg: Dieb bewirft Ladendetektiv mit Stühlen

Donnerstagmittag wurde ein bislang Unbekannter in der Innenstadt beim Ladendiebstahl ertappt, die die Polizei berichtet. Bei der anschließenden Flucht verletzte er einen Ladendetektiv.



Der 44-Jährige beobachtete den Ladendieb, als er ein Kaufhaus in der Königstraße mit mehreren Kleidungsstücken ohne zu bezahlen verlassen wollte. Beim Versuch, ihn festzuhalten, stieß ihn der Täter von sich und rannte in Richtung Adlerstraße davon. Auf der Flucht warf er mit Klappstühlen der Außenbestuhlung eines nahe gelegenen Cafés nach seinem Verfolger. Dieser verletzte sich dabei am Knie und an der Hand.



Beschreibung: Ca. 180 cm groß, Alter unbekannt, möglicherweise Osteuropäer, bekleidet mit dunkler Steppjacke und grauer Jogginghose, trug ein Cappy.



Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Flüchtigen brachte nicht den gewünschten Erfolg. Der Wert der gestohlenen Kleidungsstücke ist noch nicht bekannt. Die abschließenden Ermittlungen übernimmt die Nürnberger Kripo.



Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.