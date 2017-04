Nürnberg: Betrunkener verhält sich aggressiv und gefährdet Andere

Die Polizei musste Samstagmorgen einen stark alkoholisierten Fahrgast festnehmen. Der 23-Jährige hatte, laut Angaben der Polizei, dafür gesorgt, dass ein Linienbus außerplanmäßig in Nürnberg-Thon halten musste.



Nach jetzigen Stand der Ermittlungen hatte sich der Fahrgast gegenüber dem Busfahrer (58) sehr aggressiv gezeigt, nachdem er am Flughafen in den Bus der Linie 30 zugestiegen war.



Der offenbar betrunkene 23-Jährige hatte zwar einen gültigen Fahrschein gehabt, diesen aber nicht vorzeigen wollen und den Busfahrer verbal attackiert.



Der Beschuldigte soll dann während der Fahrt auch noch versucht haben in das Lenkrad des Kraftomnibusses zugreifen und letztlich dafür gesorgt, dass der der 58-Jährige Busfahrer gegen 07:30 Uhr einen Notruf absetzte und den Bus außerplanmäßig anhielt.



Die alarmierte Polizei nahm den 23-Jährigen daraufhin vorläufig fest und leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein. Ein ihm auf freiwilliger Basis durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille, ob er darüber hinaus auch noch unter dem Einfluss anderer berauschender Mittel stand, ist unklar.



Zur Tatzeit befand sich lediglich noch eine Passagieren (63) mit in dem Bus, die an der Haltestelle 'Wegfeld' unbehelligt vom Beschuldigten aussteigen konnte und sich als Zeugin zur Verfügung stellte.