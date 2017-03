Nürnberg: Attacke in Straßenbahn - Verwirrter Mann verletzt Fahrer und Polizistin schwer

In einer Straßenbahn der Nürnberger Verkehrsbetriebe ist es am späten Donnerstagabend zu einer heftigen Auseinandersetzung mit einem 21-jährigen Mann gekommen. Dabei wurden der Straßenbahnfahrer und eine Polizeibeamtin schwer verletzt.



Der spätere Beschuldigte stieg laut Polizei gegen 22.45 Uhr an der Endhaltestelle "Erlenstegen" in einen Straßenbahnzug der Linie 8 ein. Bereits zu diesem Zeitpunkt verhielt er sich sehr aggressiv und fing an zu randalieren. Während der Fahrt nahm er einen mitgeführten Fahrradsattel und schlug damit auf die in der Straßenbahn angebrachten Videokameras ein. Als ihn der Fahrer darauf ansprach, schlug ihm der 21-Jährige eine Flasche mehrfach auf den Kopf. Die Polizei wurde verständigt.



Als die Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost kurz darauf eingetroffen war, griff der Mann auch die Beamten an. Einer Beamtin schlug er ebenfalls mehrfach mit besagter Flasche ins Gesicht, ihrem Kollegen gegen die Beine. Letztlich mussten mehrere Beamte zur Unterstützung angefordert werden und den Beschuldigten unter Anwendung unmittelbaren Zwanges festnehmen.



Sowohl der Straßenbahnfahrer (54 Jahre) als auch die Polizeibeamtin (22 Jahre) mussten mit erheblichen Verletzungen zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Beamtin ist zurzeit dienstunfähig.

Ihr Kollege (26 Jahre) erlitt ebenfalls Blessuren, die aber nicht zur Dienstunfähigkeit führten.



Der Beschuldigte wurde auf Grund seines offenbar geistig verwirrten Zustandes in eine Fachklinik eingewiesen. Gleichzeitig stellte die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth Antrag auf Erlass eines Haftbefehls. Zudem ordnete sie eine Blutentnahme an. Gegen den 21-Jährigen, der deutlich unter Alkohol- und Drogeneinwirkung stand, wird unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.