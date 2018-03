Nürnberg: 45-Jähriger schwebt nach Sturz in Regnitz in Lebensgefahr

Gestern Abend stürzte laut Polizeibericht ein 45-jähriger Mann im Nürnberger Westen in die Pegnitz. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Verunglückten zwar aus dem Wasser bergen, er befand sich jedoch bereits in einem lebensbedrohlichen Zustand.



Über Uferböschung gefallen

Gegen 18:30 Uhr alarmierten Zeugen die Einsatzzentrale der Polizei. Unter der Theodor-Heuss-Brücke war kurz zuvor ein Mann vom nördlichen Ufer in die Pegnitz gestürzt. Der Verunglückte war dabei über eine mehrere Meter hohe Uferböschung in das Wasser gefallen und anschließend flussabwärts getrieben. Einsatzkräfte der Nürnberger Feuerwehr konnten den Mann nach einigen hundert Metern aus dem Wasser bergen.



Da der 45-Jährige zunächst keine Vitalfunktionen zeigte, begannen Rettungskräfte umgehend mit der Reanimation des Mannes. Er konnte hierdurch wiederbelebt werden, musste jedoch anschließend aufgrund seines weiterhin kritischen Zustands in ein Krankenhaus gebracht werden.



Hochgradig alkoholisiert

Bei der verunglückten Person handelt es sich um einen 45-jährigen Mann aus dem Obdachlosenmilieu. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm noch vor Ort die Ermittlungen zur Ursache des Sturzes. Bislang ergaben sich für die Polizei keine Anhaltspunkte auf ein Fremdverschulden. Eine erste Überprüfung ergab, dass der 45-Jährige zum Zeitpunkt des Sturzes mit einem Alkoholwert von fast drei Promille hochgradig alkoholisiert war.