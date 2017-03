Nürnberg: 39-jährige Motorradfahrerin schwer veletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall wurde in der Nacht auf Mittwoch in Nürnberg eine 39-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt.Wie die Polizei auf Nachfrage von infranken.de mitteilt, wollte ein 76-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 22 Uhr von der Spitzwegstraße in die Worzeldorfer Straße abbiegen. Dabei übersah der Rentner wohl die 40-jährige Frau auf ihrem Motorrad und erfasste sie frontal.Die Motorradfahrerin wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt, Lebensgefahr bestand nach Angaben der Polizei jedoch nicht.