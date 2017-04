Nürnberg: 18-Jähriger versucht bei Drogenkontrolle zu fliehen - Polizist verletzt

Bei einer Drogenkontrolle am Dienstagabend leistete ein Beschuldigter in Nürnberg heftigen Widerstand. Ein Beamter wurde dabei laut Polizei leicht verletzt.



Im Hinterhof eines Anwesens in der Ajtoschstraße trafen Polizisten auf eine Gruppe, die sich verdächtig verhielt. Eine Kontrolle war die Folge. Dabei fanden die Beamten im Rucksack eines 18-Jährigen mehrere Gramm Marihuana.



Als sie den jungen Mann festnehmen wollten, versuchte der Beschuldigte zu fliehen. Dabei wehrte er sich gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Ein Beamter erlitt leichte Verletzungen, blieb aber dienstfähig.



Der Beschuldigte konnte letztlich überwältigt und festgenommen werden. In seinem Rucksack fanden sich rund 50 Gramm Marihuana. In seiner Wohnung entdeckten die Einsatzkräfte weitere drogentypische Utensilien.



Der 18-Jährige wird nun wegen Körperverletzung, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt.