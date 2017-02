Neun Jahre Gymnasium: Mittelstufe plus ist der Renner

von KLAUS ANGERSTEIN

Noch im letzten Herbst ließ Kultusstaatsekretär Georg Eisenreich (CSU) am Rande einer Tagung in Kloster Banz Lehrern gegenüber durchblicken, dass wohl höchstens 15 bis 20 Prozent der betroffenen Schüler und Eltern von dem Angebot "Mittelstufe plus" an den 47 für das Pilotprojekt ausgewählten Gymnasien im Freistaat Gebrauch machen würden. Da hat er sich aber mal so richtig verrechnet.



Zwar liegen die genauen Zahlen erst nach dem 4. Mai vor - so lange läuft an einzelnen Schulen noch die Anmeldefrist - aber es gibt bereits erste Schätzungen. Beispielsweise vom bayerischen Philologenverband. Dessen aktuelle Recherchen hatten ergeben, dass bis zu 75 Prozent der Siebtklässler die Chance auf eine neunjährige Gymnasialzeit wahrnehmen wollten. Wir überprüften diese Zahlen anhand der Entwicklung an einigen fränkischen Pilotgymnasien. Um es vorwegzunehmen: Die Zahlen wurden weitgehend bestätigt. Zumal in ländlichen Regionen.



Beispiel Ebermannstadt: Am dortigen Gymnasium Fränkische Schweiz wollten von 116 Siebtklässlern 87 am Projekt "Mittelstufe plus" teilnehmen. Das sind satte 75 Prozent. Wie der stellvertretende Schulleiter Peter Drescher mitteilte, würden damit im nächsten Schuljahr drei achte Klassen unter dem Vorzeichen "Mittelstufe plus" gebildet und nur eine sogenannte Regelklasse, die das Abitur in acht Jahren anstrebt. Da wird die Regel also bereits zur Ausnahme.



Ein ähnliches Ergebnis kam am Gymnasium im mittelfränkischen Höchstadt zustande. 91 Schüler und damit zwei Drittel haben sich hier für den längeren Weg zum Abitur entschieden.



Aber auch in den Städten findet das Projekt offensichtlich jede Menge Freunde. In Nürnberg etwa. Nach Aussage der stellvertretenden Schulleiterin Elke Herrmann hätten sich gut 50 Prozent der betroffenen Schüler am Pirckheimer-Gymnasium für das Pilotprojekt ausgesprochen und entsprechende Anträge gestellt.



Überall mindestens 50 Prozent

Ein ähnliches Ergebnis war am Kulmbacher Caspar-Vischer-Gymnasium zustande gekommen. Auch hier wünschten sich nach Aussage von Oberstudiendirektorin Ulrike Endres 50 Prozent der Schüler den längeren Weg zum Abitur. Auch am Hammelburger Frobenius-Gymnasium stellte die Hälfte der Schüler einen Mittelstufe-plus-Antrag. Am Bamberger E.T.A-Hoffmann-Gymnasium waren es sogar knapp 60 Prozent.



Das sind Ergebnisse, die von den betroffenen Schulleitern durchweg positiv aufgenommen wurden. Obwohl solche Zahlen natürlich Mehrarbeit bedeuten. Die Pädagogen zeigten sich auch überrascht davon, wie ernsthaft und überlegt viele Eltern ihren Antrag begründet hätten. Mehr Zeit zu haben, für den Reifeprozess der Kinder, für das Verfestigen des Erlernten, für das Erlernen eines zusätzlichen Instruments oder die Wahrnehmung eines sportlichen Engagements, all das wurde angeführt.



Ludwig Unger, Pressesprecher im Kultusministerium, äußerte sich zu dem Run auf das Pilotprojekt zurückhaltend. Erst müssten die konkreten Zahlen abgewartet werden. In jedem Falle sei man bestrebt, dass alle diejenigen, die am Projekt teilnehmen wollten, dies auch könnten. Dazu habe man im Ministerium eigens eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die den Schulen bei Problemen helfen soll. Auch dazu, ob aufgrund des absehbaren Erfolgs nach Ablauf der Projektphase eine flächendeckende Einführung von "Mittelstufe plus" erfolgt, wollte Unger lieber noch nichts sagen.





Kommentar von Klaus Angerstein: Eine Ohrfeige für die CSU

Der frühere bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber darf sich noch im Nachhinein von Schülern wie Eltern abgewatscht fühlen. Sein damals über Nacht verordnetes achtjähriges Gymnasium, es hat bei der Mehrheit der Menschen im Land keine Mehrheit gefunden. Da helfen auch keine Ausflüchte wie die, die Mehrheit für eine neunjährige Gymnasialzeit sei nur an 47 von über 300 Gymnasien im Freistaat zustande gekommen.



Fakt ist, dass das, was zur Regel auserkoren wurde, das achtjährige Gymnasien nämlich, an einigen Pilotgymnasien bereits wieder zur Ausnahme verkommt. Die Eltern wollen, dass ihre Kinder schlicht mehr Zeit haben. Zeit für Hobbys, Zeit fürs Lernen. Auch der Reifeprozess des Menschen braucht seine Zeit. Er kann nicht politischerseits verordnet werden. Weshalb sich auch kaum ein Pädagoge findet, der dem achtjährigen Gymnasium etwas abzugewinnen vermag. Im Gegenteil: Ein Großteil der Lehrerschaft inklusive des Philologenverbands und weiterer Verbände freuen sich darüber, dass viele Eltern im Land mit ihrem begründeten Antrag die Weichenstellung in Richtung eines neunjährigen Gymnasiums vollzogen haben.



Mit ihrem starren Festhalten am G8 haben sich die Kultuspolitiker der CSU eine deftige Ohrfeige eingefangen. Die Chancen stehen gut, dass das Projekt Mittelstufe plus flächendeckend eingeführt wird. Was nichts mit Einsicht zu tun hat, eher etwas mit politischem Selbsterhaltungstrieb.