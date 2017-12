Neue Ziele für Flüge ab Nürnberg

Ab sofort steht Frankens Tor zur Welt für fünf weitere Flugziele in Europa offen. Eine Boeing 737-800 des irischen Billigfliegers Ryanair bedient die Strecken von Nürnberg nach Budapest, Mailand-Bergamo, Malta, Manchester und Rom-Campiano. Dazu kommt eine zusätzliche Verbindung nach London-Stansted. Dabei soll es nicht bleiben. Mit dem Sommerflugplan 2017 plant man zusätzliche Verbindungen nach Bari, Madrid, Palermo und Porto. Auf seiner siebten deutschen Basis in Nürnberg will die Fluggesellschaft dazu ein weiteres Flugzeug stationieren.



Aufgrund des Engagements der Iren hoffen die Verantwortlichen des Nürnberger Flughafens darauf, dass das Rekordergebnis aus dem Jahr 2008 mit über vier Millionen Passagieren wieder angepeilt werden kann. Die erhofften 800 000 zusätzlichen Kunden sollen auch der Sicherung von 600 Arbeitsplätzen dienen. Michael Hupe, Geschäftsführer des Flughafens, verspricht sich von der neuen Kooperation einen weiteren Schritt zur Steigerung der Attraktivität des von Nürnberg aus angebotenen Streckennetzes. Neben dem Tourismusgeschäft habe man auch die Wünsche der heimischen Wirtschaft im Auge. Dabei ist für Michael Fraas, Wirtschaftsreferent in Nürnberg, von besonderer Bedeutung, dass die Metropolregion damit enger mit den Wirtschaftszentren Mailand, Manchester und Budapest zusammenrückt.



Sorgen um Air Berlin

Die Flughafenbetreiber in Nürnberg drücken gleichwohl Sorgen. Weil derzeit völlig ungewiss ist, wie es um die weitere Zusammenarbeit mit Air Berlin bestellt ist. Immerhin wickelte Air Berlin im Jahr 2015 immer noch ein Drittel aller Flüge in Nürnberg ab. Aber: Das Unternehmen droht zerschlagen zu werden. Eine mögliche Folge wäre der Abschied der Airline. Wobei sich das Aus für Air Berlin in Nürnberg Experten zufolge durchaus nicht auf die derzeit noch bestehenden Verbindungen auswirken müsste. Im Gespräch sei ein Leasing-Geschäft zwischen Lufthansa und Air Berlin. Die Lufthansa-Tochter Eurowings könnte mit übernommenen Air-Berlin-Maschinen weiterfliegen. Das bisherige Angebot bliebe dann bestehen.