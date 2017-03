Nashorn-Baby Sanjai: Nachwuchs im Tiergarten Nürnberg

Das am 1. März 2017 im Tiergarten der Stadt Nürnberg zur Welt gekommene Nashorn Sanjai wächst und gedeiht. Mit vier Wochen bringt er schon 99 Kilogramm auf die Waage. Damit hat Sanjai die Hälfte seines Geburtsgewichts zugelegt.



Geboren wurde Sanjai mit 60 Kilogramm. Die Nürnberger Tierpflegerinnen und Tierpfleger haben das Jungtier Sanjai genannt. Das ist ein in Indien beliebter Name für Jungs und bedeutet "Der Siegreiche".