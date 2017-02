Nach Sturz in Nürnberg: Fahrradfahrer in Lebensgefahr

Im Nürnberger Stadtteil Erlenstegen ist bereits am Sonntag ein Fahrradfahrer gestürzt. Er hat sich dabei schwer verletzt, teilt das Polizeipräsidium Mittelfranken mit. Die Verkehrspolizei sucht jetzt dringend nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.



Eine Kraftfahrerin fand gegen 10.45 Uhr den 75-jährigen Fahrradfahrer an der Einmündung des Steinplattenwegs in die Eichendorffstraße auf dem Boden liegend. Neben ihm ein Elektrofahrrad. Der Mann war zwar zunächst ansprechbar, aber dennoch verletzt. Da er offenbar reichlich verwirrt war, konnte er bei der Polizei keine Angaben zum Unfall machen.



Der Mann musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort schwebt er inzwischen in Lebensgefahr, so die behandelnden Ärzte.



Zeugen, die am Sonntag, 29.01.2017, gegen 10:45 Uhr an der genannten Stelle einen Fahrradfahrer beobachtet haben, dessen Fahrweise möglicherweise auffiel, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Nürnberg unter der Telefonnummer 0911/65 83 15 30 in Verbindung zu setzen.