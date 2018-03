Motorradfahrer nach Kollision mit Polizeiauto in Schwabach schwer verletzt

Am Sonntag kam es in Schwabach zu einem Unfall mit einer schwer verletzten Person. Beteiligt war dabei eine Streife der Polizeiinspektion Schwabach, berichtet die Polizei.



Gegen 1.00 Uhr fuhr ein mit zwei Polizisten besetzter Streifenwagen (VW Touran) in den Kreuzungsbereich der Nürnberger Straße mit der Lindenbachstraße in Schwabach ein, als sich ein Motorradfahrer von links näherte. Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung seitens der Polizei und eines Ausweichversuchs durch den 23-jährigen Kradfahrer fuhr der Mann auf das mittlerweile stehende Streifenfahrzeug auf. Er wurde über den Pkw geschleudert und kam erst einige Meter hinter diesem auf der Nürnberger Straße zum Liegen. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren. Die Polizisten blieben unverletzt.



Das Motorrad, eine Yamaha, wurde total beschädigt . Der Sachschaden beträgt hier etwa 7.500 Euro. Am Streifenfahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.



Die Verkehrspolizei Feucht hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.