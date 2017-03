Laserpointer-Attacke in Nürnberg: Junge erblindet auf einem Auge

Seit dem 13.10.2016 bearbeitet die Nürnberger Kriminalpolizei einen Fall von schwerer Körperverletzung, bei der ein Jugendlicher schwer verletzt wurde. In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler um Zeugenhinweise.



Nach Angaben des Geschädigten verließ er am 13.10.2016 im Zeitraum zwischen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr den U-Bahnhof "Gustav-Adolf-Straße" über den Rolltreppenaufgang zur Bushaltestelle in Richtung Konstanzenstraße. Plötzlich bemerkte er einen grünen Laserstrahl, der ihn kurz darauf im Auge blendete. Einige Zeit später verschlechterte sich die Sehfähigkeit des Jugendlichen enorm. Inzwischen ist er auf einem Auge nahezu erblindet.



Das Fachkommissariat der Kripo Nürnberg geht nach derzeitigem Ermittlungsstand davon aus, dass der Geschädigte durch einen Unbekannten verletzt wurde, der ihn mit einem grünen "Laserpointer" anvisiert hatte.



Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Personen sahen, die am Nachmittag des 13.10.2016 im Bereich des U-Bahnhofes "Gustav-Adolf-Straße" mit einem Laserpointer unterwegs waren, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 09 11/2112 - 3333 in Verbindung zu setzen.