Mehrere Verletzte bei Bus-Unfall in Nürnberg

Am Donnerstagnachmittag kam es in Nürnberg in der Dombühler Straße zu einem Auffahrunfall. Ein Linienbus schob fünf Autos aufeinander und verursachte dabei einen Schaden von mehreren zehntausend Euro.



Busfahrerin hatte gesundheitliche Probleme



Nach bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei hatte die 47-jährige Fahrerin des Busses gesundheitliche Probleme. Sie verlor beim Abbiegen von der Endhaltestelle Röthenbach in die Dombühler Straße die Kontrolle über den Kraftomnibus und schob einen vor ihr fahrenden Pkw auf vier weitere. Deren Insassen erlitten zum Teil leichte Verletzungen, bedurften aber keiner ärztlichen Versorgung.



Die 47-Jährige musste indes in eine Klinik eingeliefert werden, trug aber nach ersten Informationen keine Unfallverletzungen davon.