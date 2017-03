Mehrere Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß in Nürnberg

Bei einem Frontalzusammenstoß wurden am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr vier Menschen in Nürnberg zum Teil schwer verletzt.Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ist der Fahrer eines Mercedes beim Linksabbiegen in der Weißeburger Straße in den Gegenverkehr geraten. Er stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Mitsubishi zusammen und wurde nach ersten Informationen lebensgefährlich verletzt.In dem beteiligten Mitsubishi wurde der Fahrer leicht und seine beiden Mitfahrer schwer verletzt.Die Weißenburger Straße musste mehrere Stunden vollständig gesperrt bleiben.Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0911) 6583-1530 mit der Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg in Verbindung zu setzen.