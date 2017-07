Mann wirft am Nürnberger Bahnhof mit Pflastersteinen nach Dieb und verletzt Unbeteiligte

Ein 35 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am Samstagabend (8. Juli) am Nürnberger Hauptbahnhof mehrere Pflastersteine nach einem mutmaßlichen Rucksackdieb geworfen zu haben. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der Dieb und eine unbeteiligte 45 Jahre alte Frau wurden dabei lverletzt.



Laut Polizei machte ein Zeuge am Samsatg gegen 19.15 Uhr eine Polizeistreife darauf aufmerksam, dass eine Person mit Pflastersteinen nach einem Mann geworfen haben soll. Wie Ermittlungen ergaben, soll ein 37 Jahre alter Mann dem 35-Jährigen den abgestellten Rucksack entwendet haben. Als der Geschädigte den Diebstahl bemerkte, nahm er die Verfolgung des Mannes auf. Als dieser auf Zurufe nicht reagierte, soll der Bestohlene von der Baustelle vor dem Hauptbahnhof mehrere Pflasterstein genommen und nach dem mutmaßlichen Rucksackdieb geworfen haben.





Steinwerfer hatte 0,8 Promille und ist in Untersuchungshaft





Dadurch wurden der vermutliche Dieb am rechten Oberarm und eine unbeteiligte Reisende an der rechten Hand verletzt. Ein geworfener Pflasterstein wurde sichergestellt. Er wog 370 Gramm.



Ein auf der Dienststelle durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Steinewerfer einen Wert von 0,8 Promille. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth verfügte eine Vorführung beim Haftrichter, der Untersuchungshaft anordnete.