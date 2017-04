Mann sticht auf Frau in Nürnberg ein - 48-Jährige in Klinik gestorben

Wie berichtet, war es am Morgen des 17. März 2017 in Nürnberg-Muggenhof zu einem Ehestreit gekommen, bei dem die Frau schwere Verletzungen davontrug. Die 48-Jährige schwebte in Lebensgefahr und ist nun in einer Klinik verstorben, wie die Polizei berichtet.Die Nürnberger Mordkommission übernahm seinerzeit die Ermittlungen und prüft nun in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth den Verdacht des Mordes gegen den beschuldigten Ehemann der Geschädigten.