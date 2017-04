Mann soll auf Ehefrau geschossen haben - Polizei umstellt Wohnblock in Nürnberg

Ein 76 Jahre alter Mann soll am Deinstagvormittag in einer Wohnung in Nürnberg-Wetzendorf auf seine Ehefrau geschossen haben. Es kam zu einem Polizeieinsatz.



Unmittelbar nach Eingang der Mitteilung bei der Polizei um 10.06 Uhr wurden zahlreiche Beamte der Nürnberger Polizei zum Einsatzort in die Detmolder Straße geschickt. Telefonisch hatte die 65 Jahre alte Frau mitgeteilt, dass ihr Ehemann auf sie geschossen und sie sich nun in ein Zimmer der gemeinsamen Wohnung geflüchtet habe. Der Mann sei noch in der Wohnung.



Der aus mehreren Mehrfamilienhäusern bestehende Wohnblock wurde umgehend umstellt und von Einheiten des Nürnberger Unterstützungskommandos gesichert. Es gelang der Einsatzleitung, telefonisch Kontakt mit der Ehefrau aufzunehmen. Diese überzeugte ihren Ehemann nach wenigen Minuten, aufzugeben und sich der Polizei zu stellen. Kurz darauf verließ der 76-Jährige das Haus mit erhobenen Händen und ließ sich widerstandslos festnehmen.



In der Wohnung fanden die Beamten die verwendete Schusswaffe - eine Schreckschusspistole - , die einer echten Schusswaffe täuschend ähnlich sieht. Die Frau hielt sich noch immer in der Wohnung auf. Sie war nahezu unverletzt. Ob der Ehemann tatsächlich auf seine Ehefrau geschossen hatte, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Die bisherigen Ermittlungen ergaben jedoch, dass ein Schuss abgegeben worden war.



Der Beschuldigte wurde zunächst zur Dienststelle gefahren. Auf Grund seines psychischen Zustandes stellte man ihn dem Gesundheitsamt der Stadt Nürnberg vor. Dort wird über die Einweisung in eine Fachklinik entschieden.



Wegen Körperverletzung und Bedrohung wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den 76-jährigen Tatverdächtigen eingeleitet.