Mann in Nürnberg ausgeraubt - Polizei bittet um Hinweise

Am Mittwochnachmittag beraubten bislang unbekannte Täter einen Passanten im Nürnberger Stadtteil Schoppershof. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Der 51-Jährige war zu Fuß in einer Grünanlage zwischen der Äußeren Bayreuther Straße und der Elbinger Straße unterwegs, als er plötzlich von zwei unbekannten Männern angegriffen wurde, berichtet die Polizei. Während ihn ein Täter in den Schwitzkasten nahm, raubte ihm der Komplize die Geldbörse und den Ausweis. Danach flüchtete das Räuberduo zu Fuß in Richtung Willibaldstraße / Von-Führer-Straße. Der Geschädigte erlitt durch den Vorfall leichte Blessuren.



Beschreibung der Täter:



Täter Nummer 1: Ca. 185 cm groß, schlank, bekleidet mit dunkelblauer Jeans, schwarzem Kapuzenpullover sowie orangefarbenen Sportschuhen



Täter nummer 2: Ca. 170 cm groß, schlank, bekleidet mit Jeans und grauen Turnschuhen



Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/2112-3333.