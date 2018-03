Kuriose Baustellenpanne in Nürnberg: Beton flutet Königstorpassage

In der Königstorpassage in Nürnberg breitete sich am Mittwoch eine zähflüssige Masse aus. Zu dem ungewöhnlichen Vorfall kam es aufgrund von Baumaßnahmen auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs.



Wie die Stadt Nürnberg mitteilt, musste aufgrund der anstehenden Baumaßnahmen eine historische Litfaßsäule abgebaut und eingelagert werden. Zusätzlich war es erforderlich, das alte Fundament dieser Säule zu entfernen.



Da sich unter dem betroffenen Bereich ein Abgasrohr des Dieselaggregats des Hauptmarktbunkers befand, das bei Bedarf über die Litfaßsäule entlüftet wurde, musste das entsprechende Rohr von der Fachfirma abgedichtet werden.



Beton fließt in Passage

Um den entstandenen Hohlraum auszugleichen, sollte dieser mit Beton verfüllt werden. Doch der Beton blieb nicht da, wo er bleiben sollte. Stattdessen floß er komplett in die Königstorpassage - und das obwohl das Rohr nachweislich dicht sei, wie das Hochbauamt versichert.



Im Hochbaumt Nürnberg sucht man derweil nach der Ursache für den kuriosen Unfall. "Die Ursache ist aktuell nicht erkennbar, da in den vorhandenen Bestandsplänen weder Öffnungen in den Hauptmarktbunker noch in die Königstorpassage vorhanden sind", teilt das Amt in einer Pressemitteilung mit.



"Der Beton wird unverzüglich entfernt und die damit verbundenen Schäden werden in Abstimmung mit der VAG schnellstmöglichst behoben", erklärt Planungs- und Baureferent Daniel F. Ulrich.