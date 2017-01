Kleintransporter prallt auf A9 auf Stauende - Ein Toter, ein Schwerverletzter

Gegen 16.19 Uhr am Donnerstag ging bei der Polizei Mittelfranken die Meldung über einen Unfall auf der A9 in Richtung Nürnberg bei Hilpoltstein ein. Ein Kleintransporter war auf ein Stauende aufgefahren. Der Fahrer des Transporters starb noch am Unfallort, der Beifahrer wurde schwer verletzt.



Die Autobahn musste in Richtung Nürnberg komplett gesperrt werden.