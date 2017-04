Katharinenruine in Nürnberg als Konzertbühne wiederentdeckt

Weitere Informationen



Wie in einem Amphitheater ragen die Wände in die Höhe. Wenn Anja Schmidt über die Katharinenruine spricht, kommt sie schnell ins Schwärmen. "Es ist wirklich ein magisches Ort", sagt Schmidt, die seit drei Jahren das Musikprogramm für die Konzertreihen in der Katharinenruine auf die Beine stellt. Wenn langsam die Sonne über der Ruine untergehe und der Mond durch die gotischen Maßwerkfenster majestätisch hindurch scheine, würden Publikum und Musiker regelmäßig in kollektive Verzückung geraten.Die Decke des uralten Gemäuers ist den Bomben des letzten Krieges zum Opfer gefallen. Seitdem bilden die vorbeiziehenden Wolken das Dach des einstigen Gotteshauses, in dem seit dem 13. Jahrhundert die Dominikanerschwestern gemäß ihren Regeln den Gott in sich selbst gesucht und sicher auch gefunden haben. Nach den Wirren der Reformation haben sich in der Kirche die Meistersänger aus Nürnberg zum berühmten Sängerwettstreit getroffen.In den 70er Jahren hatte die Stadt endlich die Muße gefunden, zumindest die Ruine vor dem Verfall zu retten. In der Mitte der 80er Jahren wurde das Gotteshaus ohne Dach als Konzertbühne wiederentdeckt. "Die Atmosphäre ist einfach grandios. Die Leute sind anders drauf. Der Sommer verzaubert die Ruine", ist sich Anja Schmidt sicher, der es in den letzten Jahren gelungen ist, den Katharinen-Popfestspielen ein neues, jüngeres und damit spannenderes musikalisches Profil zu geben.Herz der zahlreichen Konzerte ist das "St. Katharina Open Air", das in diesem Jahr vom 23. Juni bis zum 24. Juli stattfindet. Dabei setzt Schmidt "nicht einfach nur auf Konzerte". Die Programm-Macherin stellt jede Musiknacht unter ein Motto und macht die Abende in der Ruine damit zu einem einzigartigen Erlebnis für Augen und Ohren. "Mit ,Sven Hammond Soul`, dem Abräumer der letzten Festivalsaison, starten wir in diesem Jahr am 23. Juni in die neue Open Air-Spielzeit", erklärt Schmidt und schwärmt von der holländischen Formation, die die Stimmung in der Ruine im letzten Jahr zum Kochen gebracht habe. Unter der Überschrift "From Balkan with Love" steht mit dem "Metropolski Cirkus Orkestar" bereits am folgenden Abend das nächste Highlight an. Tags darauf dürfen dann die Picknickkörbe in die Ruine mitgenommen werden.Unter dem Motto "Musik & Picknick in der Ruine" bittet Schmidt gemeinsam mit dem bekannten Musikveranstalter David Lodhi vom nicht weniger bekannten Nürnberger Musik-Club "Stereo" zum familienfreundlichen Festivalhappening von 14 bis 20 Uhr in die Ruine. Decken und Liegestühle dürfen an diesem besonderen Sonntagnachmittag gerne mitgebracht werden. Die erfolgreiche Zusammenarbeit der Stadt mit David Lodhi findet bereits am 8. Juli in der Katharinenruine eine Fortsetzung, wenn heuer zum zweiten Mal das "Slow Down Festival" mit angesagten Bands wie "Hundreds" oder "Cancer" steigt."Wir machen uns da sehr viele Gedanken über ein stimmiges Programm, das gut zu diesen besonderen Spielstätte passt. Mit dem europaweit tourenden ElectroPop-Duo ,Hundreds`, und dem neuen Projekt des "When Saints Go Machine"- Sängers, Nikolaj Manuel Vonsild, ,Cancer` sowie den beiden bayrischen Talenten ,Like Lovers` und ,Sweet Lemon` haben wir das glaube ich auch gefunden", freut sich David Lodhi auf das diesjährige "Slow Down Festival".Nach diesem "Festival im Festival" geht es weiter mit dem "normalen" Programm in der Katharinenruine. Anja Schmidt freut sich heuer besonders auf die Auftritte von "Moddi" am 29. Juni und "Wallis Bird" am 30. Juni. "Die beiden standen schon in Nürnberg auf der Bühne. Aber die sind einfach so großartig, dass wir sie unbedingt in diesem Jahr auf die Bühne der Katharinenruine holen wollten", erzählt Schmidt.Jeden Sommer verlegt das Team der städtischen Tafelhalle um Programmchefin Anja Schmidt seine Bühne ins Freie. Die historische Kulisse der Katharinenruine sorgt dann für eine einmalige Konzert-Atmosphäre. Beim "St. Katharina Open Air" geben sich über einen ganz Monat hinweg hervorragende Künstler die Klinke in die Hand, die laue Sommerabende in der ehrwürdigen Kirchenruine häufig so einzigartig machen.: Das komplette Programm des diesjährigen St. Katharina Open Airs finden Sie im Internet . Insider-Tipp Für absolute Musikfreaks bietet das St. Katharina Open Air eine 5er-Karte für fünf Veranstaltungen unter freiem Himmel an. Alle Informationen rund um den Online-Kartenvorverkauf finden Sie hier.