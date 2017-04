Junge Frau in Nürnberg festgehalten und begrapscht - Zeugen gesucht

Am Sonntagabend hat ein noch unbekannter Mann in Nürnberg eine junge Frau in sexueller Weise. Das teilt die Kriminalpolizei Nürnberg mit und bittet um Zeugenhinweise.



Die Frau stand gegen 19.15 Uhr im U-Bahnhof "Hauptbahnhof" an Gleis 3. Als die U 2 aus Fahrtrichtung "Röthenbach" eingefahren war, stieg ein unbekannter Mann aus und begrapschte die Frau unsittlich am Oberkörper. Außerdem hielt er ihr den linken Arm fest. Danach flüchtete er in Richtung Königstorpassage.



Beschreibung des Täters

Etwa 18-19 Jahre alt, rund 160 cm groß, kurze schwarze Haare.

Bekleidet war der Unbekannte mit einem schwarzen T-Shirt mit roten Streifen an den Schultern, einer schwarzen Jogginghose und einem schwarzen Baseballcap.



Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer +49 911 2112-3333.