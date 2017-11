Immer mehr Störche überwintern in Bayern

Immer mehr Weißstörche verzichten nach Beobachtungen von Vogelschützern auf den gefährlichen Flug in ihre afrikanischen Winterquartiere und überwintern in Bayern.



Mit mehr als 250 erfassten Vögeln sei heuer der Vorjahresrekord um mehr als 50 übertroffen, teilte der Landesbund für Vogelschutz (LBV) am Donnerstag im mittelfränkischen Hilpoltstein mit. Erstmals blieben sogar Jungvögel mit ihren Eltern in Bayern. "Normalerweise fliegen diese vor den Altvögeln ab, im oberfränkischen Michelau ist der Jungvogel aber geblieben", sagte LBV-Storchenexpertin Oda Wieding.



In fast allen Regierungsbezirken hätten örtliche Vogelschützer neue überwinternde Weißstörche entdeckt, etwa im oberbayerischen Bad Aibling, im niederbayerischen Frontenhausen und im oberpfälzischen Sünching. Schon länger überwintern Störche im Altmühltal. Mit möglichen Kälteeinbrüchen komme der Storch gut zurecht. Bei Kälte halte er sich durch Aufplustern seines Gefieders warm.



Einen echten Hinweis auf den Klimawandel sieht Wieding in dem Überwinterungsverhalten der Störche dennoch nicht. Ob ein Storch auf den Vogelflug verzichte, hänge vielmehr mit dem örtlichen Nahrungsangebot zusammen. Solange die Vögel in Feuchtwiesen mit Gräben genügend Mäuse, Würmer und kleine Fische finden, blieben sie den Winter in Deutschland. Sollten Schnee und Frost die Nahrungssuche erschweren, seien Störche notfalls in vier Tagen am Mittelmeer